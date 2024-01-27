Китай и КНДР договорились о защите общих интересов

Северная Корея и Китай договорились укреплять тактическое сотрудничество и защищать общие интересы. Договоренностей достигли во время встречи заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуна и руководительницы дипведомства КНДР Чхве Сон Хуэй. Об этом сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что встреча представителей МИД обеих стран состоялась в северокорейском Пхеньяне.

Китай и КНДР обязались укреплять стратегические коммуникации на всех уровнях и подтвердили "неуклонную позицию" по углублению связей.

В заявлении отмечается, что в этом году исполняется 75-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Северной Кореей и отмечается "Год дружбы между Китаем и КНДР".

Две страны стремятся воспользоваться этими возможностями "для укрепления стратегической коммуникации на всех уровнях, углубления традиционной дружбы и прагматического сотрудничества, а также усиления многосторонней координации и сотрудничества"

По словам северокорейской стороны, встреча Чхве с Сунем прошла "в сердечной и дружественной атмосфере".

Во время разговора стороны... договорились продолжать укреплять тактическое сотрудничество и идти в ногу друг с другом для защиты общих интересов говорится в сообщении информагентства.

"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января