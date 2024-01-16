"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января
Министерство иностранных дел Украины осуждает последний запуск баллистической ракеты Северной Кореей, призывая к усилению санкций и строгому соблюдению резолюций ООН. МИД предупреждает, что это событие усиливает региональную напряженность и нарушает международное право.
"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы
Президент Владимир Зеленский ожидает, что Украина получит решение о финансовой помощи от США и Европы в течение недель.
Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии
Министр обороны Украины Умеров поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16 на фоне растущей напряженности на фронте.
Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска Корчова-Краковец на польско-украинской границе, в то время как около 300 грузовиков ожидали въезда в Украину.
Если условия польских забастовщиков не будут выполнены, они могут вернуться к блокаде границы с Украиной весной
Польские протестующие предупреждают, что возобновят блокаду польско-украинской границы, если правительство не выполнит их требования до 1 марта.
"Это слабость Запада" - Зеленский о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями Запада.
На Львовщине разоблачили предпринимателя, который незаконно переправлял уклонистов через границу
Руководитель предприятия, которое занимается международными перевозками, организовал услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста.
Глава ОВА о взрыве в Кропивницком: работала ПВО, пострадавших - нет
Противовоздушная оборона Кировоградской области успешно сработала против вражеской ракетной атаки, без потерь и разрушений, что подтвердил Андрей Райкович, председатель Кировоградской областной военной администрации.
Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина как никогда близка к НАТО. Он отметил независимость Украины и ее ориентацию на Запад.
Бизнес третий квартал подряд позитивно оценивает перспективы своего развития - НБУ
Согласно опросу НБУ, бизнес ожидает развития третий квартал подряд, хотя и более медленными темпами. Инфляционные ожидания улучшаются, тогда как курсовые ожидания несколько ухудшились.