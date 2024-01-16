"Провокационные и безответственные действия": МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты 14 января

Министерство иностранных дел Украины осуждает запуск КНДР баллистической ракеты 14 января и призывает мир усилить санкционное давление на Пхеньян и те страны, которые прибегают к обходу введенных запретов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает запуск КНДР баллистической ракеты 14 января 2024 года. Провокационные и безответственные действия Пхеньяна нарушают международное право и имеют следствием эскалацию напряженности в регионе - говорится в заявлении МИД.

Детали

В ведомстве в очередной раз подчеркнули важность неукоснительного соблюдения резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной и ядерной программе. МИД призывает мировое сообщество усилить санкционное давление на КНДР и те страны, которые прибегают к обходу введенных запретов и ограничений.

"Современные угрозы международному миру и безопасности, связанные с запугиваниями отдельных стран применить ядерное оружие, являются нарушением международно-правовых норм. Мировое сообщество должно принять решительные и проактивные действия с целью недопущения осуществления ядерной атаки когда-либо на любом континенте, которая приведет к катастрофическим последствиям глобального масштаба", - говорится в заявлении МИД.

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Напомним,

В воскресенье, 14 января Северная Корея выпустила баллистическую ракету в воды у восточного побережья Корейского полуострова. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявлял, что запуск был явной провокацией, которая "серьезно угрожает миру и безопасности Корейского полуострова.

По словам экспертов, ракеты с гиперзвуковым планерным двигателем теоретически могут летать со скоростью, во много раз превышающей скорость звука. Также они могут быть очень маневренными в полете, что делает их практически невозможными для сбивания.

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