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"Провокативні і безвідповідальні дії": МЗС України засудило запуск КНДР балістичної ракети 14 січня

"Провокативні і безвідповідальні дії": МЗС України засудило запуск КНДР балістичної ракети 14 січня

Київ • УНН

 • 21102 перегляди

Міністерство закордонних справ України засуджує останній запуск балістичної ракети Північною Кореєю, закликаючи до посилення санкцій та суворого дотримання резолюцій ООН. МЗС попереджає, що ця подія посилює регіональну напруженість і порушує міжнародне право.

Міністерство закордонних справ України засуджує запуск КНДР балістичної ракети 14 січня та закликає світ посилити санкційний тиск на Пхеньян та ті країни, які вдаються до обходу запроваджених заборон. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву МЗС.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує запуск КНДР балістичної ракети 14 січня 2024 року. Провокативні і безвідповідальні дії Пхеньяна порушують міжнародне право та мають наслідком ескалацію напруження у регіоні

- йдеться у заяві МЗС.

Деталі

У відомстві вчергове наголосили на важливості неухильного дотримання резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної та ядерної програми. МЗС закликає світову спільноту посилити санкційний тиск на КНДР та ті країни, які вдаються до обходу запроваджених заборон і обмежень.

"Сучасні загрози міжнародному миру і безпеці, пов’язані із залякуваннями окремих країн застосувати ядерну зброю, є порушенням міжнародно-правових норм. Світова спільнота має вжити рішучі і проактивні дії з метою недопущення здійснення ядерної атаки будь-коли на будь-якому континенті, яка призведе до катастрофічних наслідків глобального масштабу", - йдеться у заяві МЗС.

Результати досліджень по нещодавніх масованих ударах рф теж мають стати доказовою базою для Міжнародного кримінального суду - Рувін16.01.24, 10:10 • 133158 переглядiв

Нагадаємо

У неділю, 14 січня Північна Корея випустила балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявляв, що запуск був явною провокацією, яка "серйозно загрожує миру та безпеці Корейського півострова.

За словами експертів, ракети з гіперзвуковим планерним двигуном теоретично можуть літати зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість звуку. Також вони можуть бути дуже маневреними в польоті, що робить їх практично неможливими для збиття.  

Голова МЗС КНДР прибула в росію на тлі випробувань Північною Кореєю нової ракети15.01.24, 10:59 • 29751 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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