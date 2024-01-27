Китай і КНДР домовилися про захист спільних інтересів
Київ • УНН
Китай і Північна Корея домовилися про посилення тактичної співпраці та захист спільних інтересів під час зустрічі віце-міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдуна і міністра закордонних справ Північної Кореї Чое Сонг Хуя. Цього року виповнюється 75 років з часу встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, які вони планують використати для поглиблення дружби і співпраці.
Північна Корея та Китай домовилися зміцнювати тактичну співпрацю та захищати спільні інтереси. Домовленостей досягли під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдуна й очільниці дипвідомства КНДР Чхве Сон Хуей. Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA, передає УНН.
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Зазначається, що зустріч представників МЗС обох країн відбулася у північнокорейському Пхеньяні.
Китай та КНДР зобов'язалися зміцнювати стратегічні комунікації на всіх рівнях і підтвердили "неухильну позицію" щодо поглиблення зв'язків.
У заяві наголошується, що цього року виповнюється 75-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Північною Кореєю та відзначається "Рік дружби між Китаєм і КНДР".
Дві країни прагнуть скористатись цими нагодами "для зміцнення стратегічної комунікації на всіх рівнях, поглиблення традиційної дружби і прагматичного співробітництва, а також посилення багатосторонньої координації та співпраці"
За словами північнокорейської сторони, зустріч Чхве із Сунєм пройшла "у сердечній і дружній атмосфері".
Під час розмови сторони… домовилися продовжувати зміцнювати тактичну співпрацю та йти в ногу один з одним для захисту спільних інтересів
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