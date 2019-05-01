Количество задержанных в ходе протестов в Венесуэле достигло 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По меньшей мере 25 человек были задержаны во вторник в ходе антиправительственных выступлений в Венесуэле. Такие данные обнародовала на своей странице в Twitter неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум", передает УНН.
"Мы подтверждаем информацию о 25 арестах участников манифестаций за сегодня", - говорится в записи. Наибольшее количество задержанных - 11 человек - приходится на штат Сулия.
Ранее сообщалось об общем количестве арестованных по стране - 11 человек.
Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "финальной фазы" свержение режима Николаса Мадуро - операцию "Свобода". Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.
На фоне этого, действующая власть Венесуэла пытается уменьшить антиправительственные настроения вдвое подняв минимальную зарплату в стране. Теперь это почти 8 долларов.
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Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.
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В частности, США настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики.
Госсекретарь США Майк Помпео был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас.
"Заводите самолет", - сказал Помпео.