Число погибших в результате взрыва в столице Сомали возросло до 11
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В столице Сомали в результате двух взрывов 15 июня погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Первый взрыв прогремел рядом с КПП у президентского дворца, он унес жизни девяти человек. От взрыва второй бомбы погиб водитель и пассажир автомобиля, который двигался в направлении аэропорта и остановился на КПП. В результате инцидентов ранения получили около 25 человек.
Ранее сообщалось о 9 погибших и 25 пострадавших.
Ответственность за нападение взяла на себя связанная с “Аль-Каидой” сомалийская экстремистская группировка “Аль-Шабаб” (“Молодежное движение моджахедов”).
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Напомним, на границе с Кенией, на установленном на дороге взрывном устройстве подорвалась полицейская машина, погибли несколько из 11 полицейских, которые были внутри автомобиля.