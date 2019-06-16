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Число погибших в результате взрыва в столице Сомали возросло до 11

Киев • УНН

 • 9780 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В столице Сомали в результате двух взрывов 15 июня погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Число погибших в результате взрыва в столице Сомали возросло до 11

Первый взрыв прогремел рядом с КПП у президентского дворца, он унес жизни девяти человек. От взрыва второй бомбы погиб водитель и пассажир автомобиля, который двигался в направлении аэропорта и остановился на КПП. В результате инцидентов ранения получили около 25 человек.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 25 пострадавших.

Ответственность за нападение взяла на себя связанная с “Аль-Каидой” сомалийская экстремистская группировка “Аль-Шабаб” (“Молодежное движение моджахедов”).

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Напомним, на границе с Кенией, на установленном на дороге взрывном устройстве подорвалась полицейская машина, погибли несколько из 11 полицейских, которые были внутри автомобиля.

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