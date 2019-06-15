Кількість загиблих в результаті вибуху в Могадішо зросла до дев'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули, 25 отримали поранення в результаті вибуху, що прогримів в суботу в столиці Сомалі. Про це повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.
Комісар Сомалі поліції Башир Абді Мухаммед заявив журналістам, що “дев’ять чоловік були вбиті, 25 отримали поранення після вибуху бомби біля перехрестя Саідка”.
Раніше повідомлялось про 8 загиблих та 16 постраждалих.
Другий вибух прогримів поряд з дорогою, яка веде до аеропорту. За інформацією правоохоронців, самопідрив здійснив терорист. Поліція затримала його спільника, який отримав поранення в результаті вибуху.
Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання “Аль-Шабаб” ( “Молодіжний рух моджахедів”).
Нагадаємо, на кордоні з Кенією, на встановленому при дорозі вибуховому пристрої підірвалася поліцейська машина, загинули кілька з 11 поліцейських, які були всередині автомобіля.