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Кількість загиблих в результаті вибуху в Могадішо зросла до дев'яти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули, 25 отримали поранення в результаті вибуху, що прогримів в суботу в столиці Сомалі. Про це повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.

Кількість загиблих в результаті вибуху в Могадішо зросла до дев'яти

Комісар Сомалі поліції Башир Абді Мухаммед заявив журналістам, що “дев’ять чоловік були вбиті, 25 отримали поранення після вибуху бомби біля перехрестя Саідка”.

Раніше повідомлялось про 8 загиблих та 16 постраждалих.

Другий вибух прогримів поряд з дорогою, яка веде до аеропорту. За інформацією правоохоронців, самопідрив здійснив терорист. Поліція затримала його спільника, який отримав поранення в результаті вибуху.

Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання “Аль-Шабаб” ( “Молодіжний рух моджахедів”).

Нагадаємо, на кордоні з Кенією, на встановленому при дорозі вибуховому пристрої підірвалася поліцейська машина, загинули кілька з 11 поліцейських, які були всередині автомобіля.

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