Кількість жертв внаслідок вибухів у столиці Сомалі збільшилась до восьми
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Внаслідок двох вибухів у столиці Сомалі Могадішо у суботу, 15 червня, загинули восьмеро людей, повідомила служба швидкої допомоги міста. Ще щонайменше 16 людей дістали поранень. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Раніше УНН повідомляв про два вибухи у столиці Сомалі, але кількість жертв та постраждалих була невідомою.
Так, нагадаємо, що перший вибух стався у кварталі поблизу парламенту, де був підірваний автомобіль, другий - на автодорозі в аеропорт.
Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб", яке пов'язують "Аль-Каїдою". Воно заявило, що вибухи повинні були завдати удару по контрольно-пропускних пунктах біля аеропорту, де знаходиться багато дипломатичних установ, та президентського палацу.
За кілька годин до вибухів місцева міліція стратила дев'ятьох цивільних, яких пов'язували з "Аш-Шабаб". Це стало відповіддю на те, що члени терористичного угрупування вбили поліцейського.
Нагадаємо, на кордоні з Кенією, на встановленому при дорозі вибуховому пристрої підірвалася поліцейська машина, загинули кілька з 11 поліцейських, які були всередині автомобіля.