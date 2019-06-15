У столиці Сомалі прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Два вибухи сталися в столиці Сомалі Могадішо, один з яких - біля будівлі сомалыйського парламенту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Caasimadda Online.
Під час вибуху біля будівлі парламенту в Могадішо проходило засідання верхньої палати національних зборів, і люди готувалися до виходу з будівлі, пише видання.
Другий вибух, як повідомляється, стався в аеропорту Аден Адде в Могадішо.
Зазначено, що вибухи в Могадішо призвели до жертв, але ніяких офіційних даних немає.
Нагадаємо, через теракт в столиці Сомалі загинули заступник міністра праці і ще 4 людини.