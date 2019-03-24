Из-за теракта в столице Сомали погибли замминистра труда и еще 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Заместитель министра труда Сомали Сакар Ибрагим Абдалла был убит в своем офисе на первом этаже вскоре после того, как вооруженные люди ворвались в здание в столице Сомали Могадишо утром в субботу, 23 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Сомалийские силы безопасности вели перестрелку с 5 террористами и пытались спасти государственных служащих, попавших в ловушку внутри здания. Стрельба началась после взрыва автомобиля смертником.
Кроме замминистра, были еще убиты 4 человека. 10 человек ранены.
Ожидается, что число погибших может возрасти, поскольку десятки людей находились внутри во время нападения.
Аль-Шабаб, террористическая группа, взяла на себя ответственность. Они заявили, что их бойцы находились внутри правительственного здания недалеко от штаб-квартиры сомалийской разведки.
Капитан полиции Мохамед Хусейн заявил, что пять человек погибли и по меньшей мере 10 человек были ранены.
Напомним, в столице Сомали Могадишо было совершено нападение на Министерство труда утром в субботу, 23 марта.