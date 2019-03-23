В Сомали совершено нападение на Министерство труда
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В столице Сомали Могадишо, совершено нападение на Министерство труда, сообщает УНН со ссылкой на АР.
Сейчас в здании, куда ворвались боевики, находится десятки людей. Поскольку в Сомали суббота это рабочий день. Информации о жертвах нет, но было сообщено о звуках выстрелов, которые доносились из здания.
Правоохранители проводят спецоперацию.
Ответственность за инцидент уже взяла на себя радикальная экстремистская группировка "Аш-Шабаб" ( "Молодежное движение моджахедов").
Как сообщал УНН, США нанесли очередной авиаудар по Сомали.