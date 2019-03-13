США завдали черговий авіаудар по Сомалі

КИЇВ. 13 березня. УНН. Американські військові завдали чергового авіаудару по Сомалі 11 березня після того, як сили, очолювані Сомалі, і супроводжуючі їх військові радники США зазнали нападу з боку бойовиків "Аш-Шабааб". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.