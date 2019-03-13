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США завдали черговий авіаудар по Сомалі

США завдали черговий авіаудар по Сомалі

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Американські військові завдали чергового авіаудару по Сомалі 11 березня після того, як сили, очолювані Сомалі, і супроводжуючі їх військові радники США зазнали нападу з боку бойовиків "Аш-Шабааб". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Під час удару загинули 8 бойовиків "Аш-Шабааб", повідомляє Африканське командування США, яке спостерігає за військовими операціями США на континенті.

"Військовослужбовці США були присутні під час наземної операції з правом дорадчого голосу. Всі військовослужбовці США знаходяться на обліку і не постраждали", - йдеться в заяві.

У США є приблизно 500 військовослужбовців в Сомалі, головним чином в якості радників.

За даними, опублікованими Командою США по Африці, в 2019 році в результаті 25 авіаударів було вбито не менше 244 бійців з "Аль-Каїди".

За оцінками військових США, "Аш-Шабааб" командує більше 4000 бійців.

З тих пір, як президент Дональд Трамп дозволив військовим завдавати точкових ударів по "Аш-Шабааб" в березні 2017 року з метою підтримки сомалійського уряду, відбулося значне збільшення числа авіаударів США по Сомалі. До цього американським військовим було дозволено наносити авіаудари тільки для захисту американських радників на місцях.

За весь 2018 рік США завдали 47 авіаударів по "Аш-Шабааб", в результаті чого загинули близько 338 бойовиків. У 2017 році в США було скоєно 35 авіаударів, а в 2016 році - 15.

Представник Міністерства оборони США в Африці заявив, що недавнє збільшення кількості ударів пов'язано з успіхами місцевих сил безпеки Сомалі в їх стратегії проти "Аш-Шабааб". За словами чиновника, сомалійські сили змушують "Аш-Шабааб" боротися або відступати, піддаючи бойовиків авіаударам США.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару у центральній частині Сомалі було вбито 35 бойовиків екстремістського угруповання "Аш-Шабаб", пов'язаного з терористичною організацією "Аль-Каїда"

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