США нанесли очередной авиаудар по Сомали

Во время удара погибли восемь боевиков "Аш-Шабааб", сообщает Африканское командование США, которое наблюдает за военными операциями США на континенте.

"Военнослужащие США присутствовали во время наземной операции с правом совещательного голоса. Все военнослужащие США находятся на учете и не пострадали", - говорится в заявлении.

У США есть приблизительно 500 военнослужащих в Сомали, главным образом в качестве советников.

По данным, опубликованным Командой США по Африке, в 2019 году в результате 25 авиаударов было убито не менее 244 бойцов из "Аль-Каиды".

По оценкам военных США, "Аш-Шабааб" командует более 4000 бойцов.

С тех пор, как президент Дональд Трамп разрешил военным наносить точные удары по "Аш-Шабааб" в марте 2017 года в целях поддержки сомалийского правительства, произошло значительное увеличение числа авиаударов США по Сомали. До этого американским военным было разрешено наносить авиаудары только для защиты американских советников на местах.

За весь 2018 год США нанесли 47 авиаударов по "Аш-Шабаабу", в результате чего погибли около 338 боевиков. В 2017 году в США было совершено 35 авиаударов, а в 2016 году - 15.

Представитель Министерства обороны США в Африке заявил, что недавнее увеличение количества ударов связано с успехами местных сил безопасности Сомали в их стратегии против "Аш-Шабааб". По словам чиновника, сомалийские силы заставляют "Аш-Шабааб" сражаться или отступать, подвергая боевиков авиаударам США.

Напомним, в результате авиаудара в центральной части Сомали были убиты 35 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб", связанной с террористической организацией "Аль-Каида"