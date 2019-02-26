У Сомалі було вбито 35 бойовиків руху "Аш-Шабаб"

У командуванні зазначили, що удар було завдано напередодні, 24 лютого, біля міста Беледуейне у регіоні Хіран.

Ціллю операції були бойовики “Аш-Шабаб”, які пересувались сільською місцевістю. Хоча кількість авіаударів у регіоні останнім часом зросла, було незрозуміло, чи завдають вони будь-якої шкоди та втрат воєнізованим угрупуванням, зауважує агенція Reuters.

Рух “Аш-Шабаб” прагне повалити підтримуваний ООН уряд Сомалі і встановити у країні жорсткі ісламістські закони. Сполучені Штати Америки здійснюють регулярні повітряні удари на підтримку уряду.

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Бойовики “Аш-Шабаб” були витіснені військами Африканського союзу зі столиці Сомалі у 2011 році, а потім з інших міст. Втім, рух все ще контролює великі частини сільської місцевості у країні. Бойовики здійснюють регулярні атаки на урядові, військові та цивільні об’єкти в Могадішо, а також в інших містах.

Як повідомляв УНН, представництво ООН у Сомалі обстріляли з мінометів, відповідальність за атаку взяло ісламістське угруповання “Аш-Шабаб”.