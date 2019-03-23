У Сомалі скоєно напад на Міністерство праці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У столиці Сомалі Могадішо, скоєно напад на Міністерство праці, Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Наразі у будівлі, куди увірвалися бойовики, знаходиться десятки людей. Оскільки у Сомалі субота це робочий день. Інформації про жертви немає, але було повідомлені про звуки пострілів, які лунали з будівлі.
Правоохоронці проводять спецоперацію.
Відповідальність за інцидент вже взяла на себе радикальне екстремістське угрупування "Аш-Шабаб" ("Молодіжний рух моджахедів").
Як повідомляв УНН, США завдали черговий авіаудар по Сомалі.