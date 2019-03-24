Через теракт у столиці Сомалі загинули заступник міністра праці і ще 4 людини

КИЇВ. 24 березня. УНН. Заступника міністра праці Сомалі Сакара Ібрагіма Абдаллу було вбито в своєму офісі на першому поверсі незабаром після того, як озброєні люди увірвалися в будівлю міністерства в столиці Сомалі Могадішо вранці в суботу, 23 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.