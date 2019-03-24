Через теракт у столиці Сомалі загинули заступник міністра праці і ще 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Заступника міністра праці Сомалі Сакара Ібрагіма Абдаллу було вбито в своєму офісі на першому поверсі незабаром після того, як озброєні люди увірвалися в будівлю міністерства в столиці Сомалі Могадішо вранці в суботу, 23 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Сомалійські сили безпеки вели перестрілку з 5 терористами і намагалися врятувати державних службовців, які потрапили в пастку всередині будівлі. Стрілянина почалася після вибуху автомобіля смертником.
Крім заступника міністра, були ще вбиті 4 людини. 10 осіб поранено.
Очікується, що число загиблих може зрости, оскільки десятки людей перебували всередині під час нападу.
Аль-Шабаб, терористична група, взяла на себе відповідальність. Вони заявили, що їхні бійці перебували всередині урядової будівлі недалеко від штаб-квартири розвідки Сомалі.
Капітан поліції Мохамед Хусейн заявив, що п'ятеро людей загинули і щонайменше 10 осіб було поранено.
Нагадаємо, в столиці Сомалі Могадішо було скоєно напад на Міністерство праці вранці в суботу, 23 березня.