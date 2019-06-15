В столице Сомали прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Два взрыва произошли в столице Сомали Могадишо, один из которых - возле здания сомалийского парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Caasimadda Online.
Во время взрыва возле здания парламента в Могадишо проходило заседание верхней палаты национального собрания, когда люди готовились к выходу из здания, пишет издание.
Второй взрыв, как сообщается, произошел в аэропорту Аден Адде в Могадишо.
Указано, что взрывы в Могадишо привели к жертвам, но никаких официальных данных нет.
Напомним, из-за теракта в столице Сомали погибли замминистра труда и еще 4 человека.