В столице Сомали прогремели взрывы

$41.320.07
47.030.11
ukru
США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
05:58 • 3090 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 40610 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91312 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 136440 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 127510 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71000 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75897 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188786 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150792 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158996 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 4680 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10520 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14375 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13143 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17543 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 136440 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 127510 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95011 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106413 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 136192 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11941 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14273 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16702 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19566 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21218 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В столице Сомали прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 8214 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Два взрыва произошли в столице Сомали Могадишо, один из которых - возле здания сомалийского парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Caasimadda Online.

В столице Сомали прогремели взрывы

Во время взрыва возле здания парламента в Могадишо проходило заседание верхней палаты национального собрания, когда люди готовились к выходу из здания, пишет издание.

Второй взрыв, как сообщается, произошел в аэропорту Аден Адде в Могадишо.

Указано, что взрывы в Могадишо привели к жертвам, но никаких официальных данных нет.

Напомним, из-за теракта в столице Сомали погибли замминистра труда и еще 4 человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74