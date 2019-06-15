Через вибух на кордоні Кенії загинули поліцейські
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На встановленому при дорозі вибуховому пристрої підірвалася поліцейська машина, яка патрулювала біля кордону Кенії з Сомалі в суботу, загинули кілька з 11 поліцейських, які були всередині автомобіля. Про це з посиланням на дані поліції Кенії повідомляє The Guardian, передає УНН.
Окрім того, за даними екстрених служб, у результаті чергового вибуху в столиці Сомалі, Могадішо, загинули вісім осіб, ще 16 поранені. Всього у Могадішо було два вибухи.
За обидві атаки відповідальність взяли сомалійські ісламісти з "Аль-Шабааб", які також викрали у п'ятницю трьох кенійських поліцейських-резервістів з того ж району на північному сході Кенії.