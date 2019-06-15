Из-за взрыва на границе Кении погибли полицейские
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Из-за установленного при дороге взрывчатого устройства подорвалась полицейская машина, патрулирующая около границы Кении с Сомали в субботу, погибли несколько из 11 полицейских, которые были внутри автомобиля. Об этом со ссылкой на данные полиции Кении сообщает The Guardian, передает УНН.
Кроме того, по данным экстреных служб, в результате очередного взрыва в столице Сомали, Могадишо, погибли восемь человек, еще 16 ранены. Всего в Могадишо было два взрыва.
За обе атаки ответственность взяли сомалийские исламисты из "Аль-Шабааб", которые также похитили в пятницу трех кенийских полицейских-резервистов из того же района на северо-востоке Кении.