Из-за взрыва на границе Кении погибли полицейские

Кроме того, по данным экстреных служб, в результате очередного взрыва в столице Сомали, Могадишо, погибли восемь человек, еще 16 ранены. Всего в Могадишо было два взрыва.

За обе атаки ответственность взяли сомалийские исламисты из "Аль-Шабааб", которые также похитили в пятницу трех кенийских полицейских-резервистов из того же района на северо-востоке Кении.