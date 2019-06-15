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Число жертв в результате взрывов в столице Сомали возросло до восьми

Киев • УНН

 • 7303 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо в субботу, 15 июня, погибли восемь человек, сообщила служба скорой помощи города. Еще по меньшей мере 16 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Число жертв в результате взрывов в столице Сомали возросло до восьми

Ранее УНН сообщал о двух взрывах в столице Сомали, но количество жертв и пострадавших было неизвестным.

Так, напомним, что первый взрыв произошел в квартале вблизи парламента, где был взорван автомобиль, второй - на автодороге в аэропорт.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб", которое связывают "Аль-Каидой". Оно заявило, что взрывы должны были нанести удар по контрольно-пропускных пунктах возле аэропорта, где находится много дипломатических учреждений, и президентского дворца.

За несколько часов до взрывов местная милиция казнила девять гражданских, которых связывали с "Аш-Шабаб". Это стало ответом на то, что члены террористической группировки убили полицейского.

Напомним, на границе с Кенией, на установленном на дороге взрывном устройстве подорвалась полицейская машина, погибли несколько из 11 полицейских, которые были внутри автомобиля.

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