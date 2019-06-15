Количество погибших в результате взрыва в Могадишо возросло до девяти
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. По меньшей мере девять человек погибли, 25 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в столице Сомали. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает УНН.
Комиссар Сомали полиции Башир Абди Мухаммед заявил журналистам, что “девять человек были убиты, 25 получили ранения после взрыва бомбы возле перекрестка Саидка”.
Ранее сообщалось о 8 погибших и 16 пострадавших.
Второй взрыв прогремел рядом с дорогой, ведущей в аэропорт. По информации правоохранителей, самоподрыв совершил террорист. Полиция задержала его сообщника, который получил ранения в результате взрыва.
Ответственность за взрывы взяла на себя группировка “Аль-Шабаб” (“Молодежное движение моджахедов”).
Напомним, на границе с Кенией, на установленном на дороге взрывном устройстве подорвалась полицейская машина, погибли несколько из 11 полицейских, которые были внутри автомобиля.