Кількість загиблих в результаті вибуху у столиці Сомалі зросла до 11
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У столиці Сомалі внаслідок двох вибухів 15 червня загинули щонайменше 11 людей. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
Перший вибух пролунав поруч з КПП біля президентського палацу, він забрав життя дев’яти людей. Від вибуху другої бомби загинув водій та пасажир автомобілю, який рухався у напрямку аеропорту і зупинився на КПП. В результаті інцидентів поранення отримали близько 25 осіб.
Раніше повідомлялось про 9 загиблих та 25 постраждалих.
Відповідальність за напад взяла на себе пов’язане з “Аль-Каїдою” сомалійське екстремістське угруповання “Аль-Шабаб” (“Молодіжний рух моджахедів”).
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Нагадаємо, на кордоні з Кенією, на встановленому при дорозі вибуховому пристрої підірвалася поліцейська машина, загинули кілька з 11 поліцейських, які були всередині автомобіля.