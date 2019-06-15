У центрі Києва стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Шевченківському районі міста Києва вночі стався вибух. Попередньо - вибухнув газ. Про це УНН повідомила керівник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.
Так, вона попередньо підтвердила інформацію, що на перетині вулиць Бульварна-Кудрявська та Тургенєвська міста Києва стався вибух газу.
“Попередньо стався вибух газу в гаражі”, — повідомила очільниця прес-служби ДСНС у Києві.
Вона додала, що наразі немає інформації про масштаби ушкоджень від вибуху чи наявність жертв або постраждалих.
Зокрема, очевидці з місця події додають, що вибух був такої потужності, що в сусідніх домах повилітали вікна. Зокрема, біля місця вибуху знаходиться один з навчальних корпусів Національного Педагогічного Університету — чи постраждала ця 15-поверхова будівля наразі невідомо.
На місці вибуху працюють поліція та рятувальники.
Нагадаємо, у ніч на суботу на подвір’ї приватного будинку в селищі Лиманському на Одещині стався вибух, попередньо, вибухнула граната, постраждалих немає.