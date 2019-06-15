Вибух стався на Одещині

КИЇВ. 15 червня. УНН. У ніч на суботу на подвір’ї приватного будинку в селищі Лиманському на Одещині стався вибух, попередньо, вибухнула граната, постраждалих немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.