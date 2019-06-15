Вибух стався на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У ніч на суботу на подвір’ї приватного будинку в селищі Лиманському на Одещині стався вибух, попередньо, вибухнула граната, постраждалих немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"Почувши гучний звук, схожий на вибух, до поліції зателефонував власник оселі. На місце виїхала слідчо-оперативна група підрозділу, вибухотехніки та кінологи. На подвір'ї, неподалік паркану, виявлені сліди, попередньо від вибуху гранати РГД-5", - повідомили у поліції.
Вилучені з місця події осколки, змиви з воронки та рештки щебеню направлені на експертизу.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Державного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи, щодо встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення.
Нагадаємо, депутата в Гайсині намагалися підірвати гранатою.