Взрыв произошел в Одесской области

"Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома. На место выехала следственно-оперативная группа подразделения, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко от забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5", - сообщили в полиции.

Изъятые с места происшествия осколки, смывы из воронки и остатки щебня направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Напомним, депутата в Гайсине пытались подорвать гранатой.