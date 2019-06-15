В центре Киева произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Шевченковском районе города Киева ночью произошел взрыв. Предварительно — взорвался газ. Об этом УНН сообщила руководительница пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.
Так, она предварительно подтвердила информацию, что на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская города Киева произошел взрыв газа.
“Предварительно произошел взрыв газа в гараже”, — сообщила руководительница пресс-службы ГСЧС в Киеве.
Она добавила, что пока нет информации о масштабах повреждений от взрыва или наличие жертв или пострадавших.
В частности, очевидцы с места события добавляют, что взрыв был такой мощности, что в соседних домах повылетали окна. В частности, возле места взрыва находится один из учебных корпусов Национального Педагогического Университета — пострадало ли это 15-ти этажное здание пока неизвестно.
На месте взрыва работают полиция и спасатели.
Напомним, в ночь на субботу во дворе частного дома в поселке Лиманском в Одесской области произошел взрыв, предварительно, взорвалась граната, пострадавших нет.