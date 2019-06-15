В центре Киева произошел взрыв

Так, она предварительно подтвердила информацию, что на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская города Киева произошел взрыв газа.

“Предварительно произошел взрыв газа в гараже”, — сообщила руководительница пресс-службы ГСЧС в Киеве.

Она добавила, что пока нет информации о масштабах повреждений от взрыва или наличие жертв или пострадавших.

В частности, очевидцы с места события добавляют, что взрыв был такой мощности, что в соседних домах повылетали окна. В частности, возле места взрыва находится один из учебных корпусов Национального Педагогического Университета — пострадало ли это 15-ти этажное здание пока неизвестно.

На месте взрыва работают полиция и спасатели.

Напомним, в ночь на субботу во дворе частного дома в поселке Лиманском в Одесской области произошел взрыв, предварительно, взорвалась граната, пострадавших нет.