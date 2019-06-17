Количество ядерного оружия в мире уменьшается, но вместо этого его модернизируют - доклад

На период начала 2019 года девять государств — США, РФ, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — имели примерно 13,865 единиц ядерного оружия (ЯО). Согласно этим данным — исследователи делают вывод об уменьшении ЯО в количестве в сравнении с 2018 годом, когда, по оценкам Стокгольмского института эти же страны имели 14,465 единиц ЯО.

Уменьшение общего количества ядерного вооружения больше всего коснулось Российской Федерации и Соединенных Штатов, общее количество ЯО которых составляет более 90 процентов всего ядерного вооружения.

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Эксперты института отмечают, что как в РФ, так и в США реализуются масштабные и затратные программы по изменению и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и воздушных систем доставки и объектов по производству ЯО.

Так, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) истекает в 2021 году, если обе стороны не согласятся продлить его. Пока нет конструктивной дискуссии о продлении нового договора о СНВ или согласования новых условий договора.

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“Перспективы продолжающегося согласованного сокращения ядерных сил РФ и США становятся все менее вероятными, особенно учитывая политические и военные разногласия между двумя странами”, — говорит директор программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространения Шеннон Кайл.

Арсеналы других государств, обладающих ЯО, значительно меньше, но все они или в процессе разработки, или непосредственного внедрения новых систем вооружений. Некоторые страны только объявили о своем намерении сделать это.

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Так, Китай, Индия и Пакистан находятся в процессе увеличения размера своих ядерных арсеналов.

КНДР продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве основного элемента своей стратегии нацбезопасности. Хотя в 2018 году она и объявила мораторий на испытания ядерного оружия, а также баллистических ракет средней и большой дальности, в СМИ регулярно поступает информация о продолжении испытаний ЯО военными Северной Кореи.

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В институте отмечают, что доступность к достоверной информации о ядерных арсеналах государств, обладающих ЯО, существенно отличается.

США и Великобритания сделали открытой информацию об их ядерные запасы и потенциал. В свою очередь Франция также объявила часть информации. РФ, в свою очередь, не публикует подробную информацию о своих силах, учитываемых в новом договоре СНВ, хотя и делится этой информацией с США.

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Власти Индии и Пакистана делает заявления о ракетных испытаниях, но информации, которую они предоставляют — мало.

Сейчас, в частности, КНДР частично признала, что проводит испытания ЯО и ракет, но не предоставляет никакой конкретной информации о ее возможности в области ЯО.

Израиль придерживается давней политики не комментировать свой ядерный арсенал.

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Напомним, Украина предупредила ООН об угрозе распространения РФ ядерного оружия в оккупированном Крыму.