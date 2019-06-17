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Количество ядерного оружия в мире уменьшается, но вместо этого его модернизируют - доклад

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Количество ядерного оружия в мире уменьшается, но вместо этого его модернизируют - доклад

На период начала 2019 года девять государств — США, РФ, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — имели примерно 13,865 единиц ядерного оружия (ЯО). Согласно этим данным — исследователи делают вывод об уменьшении ЯО в количестве в сравнении с 2018 годом, когда, по оценкам Стокгольмского института эти же страны имели 14,465 единиц ЯО.

Уменьшение общего количества ядерного вооружения больше всего коснулось Российской Федерации и Соединенных Штатов, общее количество ЯО которых составляет более 90 процентов всего ядерного вооружения.

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Эксперты института отмечают, что как в РФ, так и в США реализуются масштабные и затратные программы по изменению и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и воздушных систем доставки и объектов по производству ЯО.

Так, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) истекает в 2021 году, если обе стороны не согласятся продлить его. Пока нет конструктивной дискуссии о продлении нового договора о СНВ или согласования новых условий договора.

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“Перспективы продолжающегося согласованного сокращения ядерных сил РФ и США становятся все менее вероятными, особенно учитывая политические и военные разногласия между двумя странами”, — говорит директор программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространения Шеннон Кайл.

Арсеналы других государств, обладающих ЯО, значительно меньше, но все они или в процессе разработки, или непосредственного внедрения новых систем вооружений. Некоторые страны только объявили о своем намерении сделать это.

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Так, Китай, Индия и Пакистан находятся в процессе увеличения размера своих ядерных арсеналов.

КНДР продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве основного элемента своей стратегии нацбезопасности. Хотя в 2018 году она и объявила мораторий на испытания ядерного оружия, а также баллистических ракет средней и большой дальности, в СМИ регулярно поступает информация о продолжении испытаний ЯО военными Северной Кореи.

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В институте отмечают, что доступность к достоверной информации о ядерных арсеналах государств, обладающих ЯО, существенно отличается.

США и Великобритания сделали открытой информацию об их ядерные запасы и потенциал. В свою очередь Франция также объявила часть информации. РФ, в свою очередь, не публикует подробную информацию о своих силах, учитываемых в новом договоре СНВ, хотя и делится этой информацией с США.

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Власти Индии и Пакистана делает заявления о ракетных испытаниях, но информации, которую они предоставляют — мало.

Сейчас, в частности, КНДР частично признала, что проводит испытания ЯО и ракет, но не предоставляет никакой конкретной информации о ее возможности в области ЯО.

Израиль придерживается давней политики не комментировать свой ядерный арсенал.

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Напомним, Украина предупредила ООН об угрозе распространения РФ ядерного оружия в оккупированном Крыму.

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