Помер екс-сенатор США, що вплинув на ядерне роззброєння України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Сполучених Штатах у віці 87 років помер колишній сенатор від штату Індіана Річард Лугар, відомий своїми зусиллями по боротьбі з розповсюдженням зброї масового ураження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється, що причина смерті — ускладнення аутоімунного неврологічного захворювання.
Республіканець Річард Лугар представляв свій штат в Сенаті 36 років — з 1977 по 2013 роки. Він був впливовим фахівцем із зовнішньої політики.
Зокрема, сенатор Лугар у 90-х роках зіграв провідну роль у ядерному роззброєнні України.
Найбільшу популярність здобув закон, розроблений ним спільно з демократом Семом Нанном, так звана програма Нанна-Лугара (офіційна назва — “Програма співробітництва у зменшенні загрози” Cooperative Threat Reduction Program). Згідно з цією програмою, Сполучені Штати надавали допомогу країнам колишнього СРСР в утилізації ядерного, хімічного і біологічної зброї. З 1991 року в Росії, Україні, Білорусії і Казахстані за цією програмою були деактивовані 7600 ядерних боєголовок, знищені 2300 ракет і законсервовані 24 об’єкти, де зберігалася ядерна зброя.
Нагадаємо, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини Пол Грінгард помер в США на 94-му році життя.