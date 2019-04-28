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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110259 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112969 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113904 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115100 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140057 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144955 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130350 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Умер экс-сенатор США, повлиявший на ядерное разоружение Украины

Умер экс-сенатор США, повлиявший на ядерное разоружение Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Соединенных Штатах в возрасте 87 лет скончался бывший сенатор от штата Индиана Ричард Лугар, известный своими усилиями по борьбе с распространением оружия массового поражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что причина смерти — осложнения аутоиммунного неврологического заболевания.

Республиканец Ричард Лугар представлял свой штат в Сенате 36 лет — с 1977 по 2013 годы. Он был влиятельным специалистом во внешней политике.

В частности, сенатор Лугар в 90-х годах сыграл ведущую роль в ядерном разоружении Украины.

Наибольшую известность получил закон, разработанный им совместно с демократом Сэмом Нанном, так называемая программа Нанна-Лугара (официальное название — “Программа сотрудничества в уменьшении угрозы” Cooperative Threat Reduction Program). Согласно этой программе, Соединенные Штаты оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации ядерного, химического и биологического оружия. С 1991 года в России, Украине, Белоруссии и Казахстане по этой программе были деактивированы 7600 ядерных боеголовок, уничтожены 2300 ракет и законсервированы 24 объекта, где хранилось ядерное оружие.

Напомним, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицины Пол Грингард скончался в США на 94-м году жизни.

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