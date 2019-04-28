Умер экс-сенатор США, повлиявший на ядерное разоружение Украины

Сообщается, что причина смерти — осложнения аутоиммунного неврологического заболевания.

Республиканец Ричард Лугар представлял свой штат в Сенате 36 лет — с 1977 по 2013 годы. Он был влиятельным специалистом во внешней политике.

В частности, сенатор Лугар в 90-х годах сыграл ведущую роль в ядерном разоружении Украины.

Наибольшую известность получил закон, разработанный им совместно с демократом Сэмом Нанном, так называемая программа Нанна-Лугара (официальное название — “Программа сотрудничества в уменьшении угрозы” Cooperative Threat Reduction Program). Согласно этой программе, Соединенные Штаты оказывали помощь странам бывшего СССР в утилизации ядерного, химического и биологического оружия. С 1991 года в России, Украине, Белоруссии и Казахстане по этой программе были деактивированы 7600 ядерных боеголовок, уничтожены 2300 ракет и законсервированы 24 объекта, где хранилось ядерное оружие.

Напомним, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицины Пол Грингард скончался в США на 94-м году жизни.