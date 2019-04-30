Україна попередила ООН про загрози розповсюдження РФ ядерної зброї в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російська Федерація розвиває інфраструктуру для розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, створюючи загрози Європейському континенту та світу. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, виступаючи на підготовчому комітеті Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, передає УНН.
"Грубе порушення Росією, ядерною державою і постійним членом Ради Безпеки ООН, взятих на себе міжнародних зобов’язань, включно з Будапештським меморандумом, підірвало всю безпекову систему ООН”, - заявив Єльченко.
Він додав, що РФ відповідальна за нинішню кризу Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, а вихід США з угоди був “виправданим” і став лише наслідком систематичного порушення Кремлем своїх зобов’язань.
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"Ми глибоко стурбовані такою ситуацією, враховуючи факт посилення мілітаризації окупованого Криму окупаційною державою, включаючи розвиток там інфраструктури для розміщення ядерної зброї. Трансформація Кримського півострова, яка була відомою рекреаційною зоною, в російську військову базу з ядерним потенціалом загрожує не тільки Україні, а й усьому європейському континенту і за його межами", - наголосив Єльченко.
Нагадаємо, Адміністрація США залишається відкрита до діалогу з Росією щодо збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).