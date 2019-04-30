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Украина предупредила ООН об угрозах распространения РФ ядерного оружия в оккупированном Крыму

Украина предупредила ООН об угрозах распространения РФ ядерного оружия в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 9147 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российская Федерация развивает инфраструктуру для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму, создавая угрозы Европейскому континенту и миру. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая на подготовительном комитете Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, передает УНН.

"Грубое нарушение Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, взятых на себя международных обязательств, включая Будапештский меморандум, подорвало всю систему безопасности ООН", - заявил Ельченко.

Он добавил, что РФ ответственна за нынешний кризис Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, а выход США из договора был "оправданным" и стал лишь следствием систематического нарушения Кремлем своих обязательств.

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"Мы глубоко обеспокоены такой ситуацией, учитывая факт усиления милитаризации оккупированного Крыма оккупационным государством, включая развитие там инфраструктуры для размещения ядерного оружия. Трансформация Крымского полуострова, который был известной рекреационной зоной, в российскую военную базу с ядерным потенциалом угрожает не только Украине, но и всему европейскому континенту и за его пределами", - отметил Ельченко.

Напомним, Администрация США остается открыта к диалогу с Россией по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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