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Кількість ядерної зброї у світі зменшується, але замість цього її модернізують - доповідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Загальна кількість ядерної зброї у світі поступово зменшується, але ядерні держави все більше фінансують саме модернізацію своїх арсеналів ядерного озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на доповідь Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Кількість ядерної зброї у світі зменшується, але замість цього її модернізують - доповідь

На період початку 2019 року дев’ять держав — США, РФ, Велика Британія, Франція, КНР, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР — мали приблизно 13,865 одиниць ядерної зброї (ЯЗ). Відповідно до цих даних — дослідники роблять висновок про зменшення ЯЗ у кількості в порівняно з 2018 роком, коли, за оцінками Стокгольмського інституту ці ж країни мали 14,465 одиниць ЯЗ.

Зменшення загальної кількості ядерного озброєння найбільше торкнулось Російської Федерації та Сполучених Штатів, загальна кількість ЯЗ яких становить понад 90 відсотків всього ядерного озброєння.

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Експерти інституту зазначають, що як в РФ, так і в США реалізуються масштабні і затратні програми щодо зміни та модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і повітряних систем доставки і об’єктів з виробництва ЯЗ.

Так, договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) закінчується у 2021 році, якщо обидві сторони не погодяться продовжити його. Наразі немає конструктивної дискусії щодо продовження нового договору про СНО або узгодження нових умов договору.

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“Перспективи триваючого узгодженого скорочення ядерних сил РФ і Сполучених Штатів стають все менш ймовірними, особливо враховуючи політичні і військові розбіжності між двома країнами”, — говорить директор програми SIPRI з ядерного роззброєння, контролю над озброєннями та нерозповсюдження Шеннон Кайл.

Арсенали інших держав, що володіють ЯЗ, значно менші, але всі вони теж або в процесі розробки, або безпосереднього впровадження нових систем озброєнь. Деякі країни лише оголосили про свій намір зробити це.

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Так, Китай, Індія і Пакистан знаходяться в процесі збільшення розміру своїх ядерних арсеналів.

КНДР продовжує приділяти пріоритетну увагу своїй військовій ядерній програмі в якості основного елемента своєї стратегії нацбезпеки. Хоч у 2018 році вона й оголосила мораторій на випробування ядерної зброї, а також балістичних ракет середньої і великої дальності, у ЗМІ регулярно поступає інформація щодо продовження випробувань ЯЗ військовими Північної Кореї.

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У інституті зазначають, що доступність до достовірної інформації про ядерні арсенали держав, що володіють ЯЗ, істотно відрізняється.

США і Велика Британія зробили відкритою інформацію про їх ядерні запаси і потенціал. У свою чергу Франція також оголосила частину інформації. РФ, у свою чергу, не публікує докладну інформацію про свої сили, що враховуються в новому договорі СНО, хоча і ділиться цією інформацією з США.

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Влада Індії і Пакистану робить заяви про ракетні випробування, але інформації, яку вони надають — мало.

Наразі, зокрема, КНДР частково визнала, що проводить випробування ЯЗ і ракет, але не надає ніякої конкретної інформації про її можливості в області ЯЗ.

Ізраїль дотримується давньої політики не коментувати свій ядерний арсенал.

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Нагадаємо, Україна попередила ООН про загрози розповсюдження РФ ядерної зброї в окупованому Криму.

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