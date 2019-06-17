Кількість ядерної зброї у світі зменшується, але замість цього її модернізують - доповідь

На період початку 2019 року дев’ять держав — США, РФ, Велика Британія, Франція, КНР, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР — мали приблизно 13,865 одиниць ядерної зброї (ЯЗ). Відповідно до цих даних — дослідники роблять висновок про зменшення ЯЗ у кількості в порівняно з 2018 роком, коли, за оцінками Стокгольмського інституту ці ж країни мали 14,465 одиниць ЯЗ.

Зменшення загальної кількості ядерного озброєння найбільше торкнулось Російської Федерації та Сполучених Штатів, загальна кількість ЯЗ яких становить понад 90 відсотків всього ядерного озброєння.

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Експерти інституту зазначають, що як в РФ, так і в США реалізуються масштабні і затратні програми щодо зміни та модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і повітряних систем доставки і об’єктів з виробництва ЯЗ.

Так, договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) закінчується у 2021 році, якщо обидві сторони не погодяться продовжити його. Наразі немає конструктивної дискусії щодо продовження нового договору про СНО або узгодження нових умов договору.

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“Перспективи триваючого узгодженого скорочення ядерних сил РФ і Сполучених Штатів стають все менш ймовірними, особливо враховуючи політичні і військові розбіжності між двома країнами”, — говорить директор програми SIPRI з ядерного роззброєння, контролю над озброєннями та нерозповсюдження Шеннон Кайл.

Арсенали інших держав, що володіють ЯЗ, значно менші, але всі вони теж або в процесі розробки, або безпосереднього впровадження нових систем озброєнь. Деякі країни лише оголосили про свій намір зробити це.

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Так, Китай, Індія і Пакистан знаходяться в процесі збільшення розміру своїх ядерних арсеналів.

КНДР продовжує приділяти пріоритетну увагу своїй військовій ядерній програмі в якості основного елемента своєї стратегії нацбезпеки. Хоч у 2018 році вона й оголосила мораторій на випробування ядерної зброї, а також балістичних ракет середньої і великої дальності, у ЗМІ регулярно поступає інформація щодо продовження випробувань ЯЗ військовими Північної Кореї.

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У інституті зазначають, що доступність до достовірної інформації про ядерні арсенали держав, що володіють ЯЗ, істотно відрізняється.

США і Велика Британія зробили відкритою інформацію про їх ядерні запаси і потенціал. У свою чергу Франція також оголосила частину інформації. РФ, у свою чергу, не публікує докладну інформацію про свої сили, що враховуються в новому договорі СНО, хоча і ділиться цією інформацією з США.

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Влада Індії і Пакистану робить заяви про ракетні випробування, але інформації, яку вони надають — мало.

Наразі, зокрема, КНДР частково визнала, що проводить випробування ЯЗ і ракет, але не надає ніякої конкретної інформації про її можливості в області ЯЗ.

Ізраїль дотримується давньої політики не коментувати свій ядерний арсенал.

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Нагадаємо, Україна попередила ООН про загрози розповсюдження РФ ядерної зброї в окупованому Криму.