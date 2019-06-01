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США намагаються запобігти появі у Ірану ядерної зброї - Трамп

США намагаються запобігти появі у Ірану ядерної зброї - Трамп

Київ • УНН

 • 7808 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Сполучені Штати прагнуть не допустити появи ядерної зброї в Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю газеті The Sun, пише УНН.

“Я намагаюся зробити так, щоб у Ірану не було ядерної зброї. Дуже просто. Ядерна зброя — це найбільша проблема в світі, і ми не можемо допустити її поширення. Ми просто не можемо цього дозволити”, — сказав він.

8 травня 2018 року США вийшли з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) і ввели проти Ірану ряд економічних санкцій, зокрема, домагаючись повної зупинки його нафтового експорту. Рівно через рік Тегеран у відповідь заявив про припинення виконання двох умов угоди — про дотримання лімітів напрацювання низькозбагаченого урану і важкої води. Іран також заявив, що має намір припинити модернізацію реактора на важкій воді в Араці, якщо учасники ядерної угоди не зможуть протягом 60 днів нівелювати вплив американських санкцій.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати планують створити структури стримування Ірану для захисту американських військових сил і інтересів союзників Вашингтона. Про це в опублікованому в п’ятницю інтерв’ю газеті The Telegraph заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

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