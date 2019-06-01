Болтон: США не збираються миритися з погрозами Ірану

“Президент (Дональд Трамп) дав зрозуміти, що ми готові вести переговори з ядерного питання. Але ми не збираємося миритися з іранськими погрозами щодо обмеження доступу в Ормузьку протоку, — сказав він. — Ми зробили військові кроки не тому, що хочемо конфлікту, а щоб уникнути його. Ми хочемо створити структури стримування, які переконають Іран в тому, що цей курс буде для нього небезпечним. Було б дуже нерозумно з боку Ірану сумніватися в нашій рішучості”.

“Все говорили, що санкції не спрацюють, але ми продемонстрували, що можемо зробити це самостійно. Зміна режиму не є політичним курсом президента. Ми хочемо домовитися про нову угоду. Санкції працюють. Іранська економіка близька до краху”, — додав Болтон.

“Ми не хочемо війни з Іраном. Але якщо ви подивіться сьогодні на центральну причину проблеми на Близькому Сході, то нею буде Іран”, — стверджував він.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Іран здійснив напад на чотири танкера в водах ОАЕ, щоб викликати зростання вартості нафти на світовому ринку.