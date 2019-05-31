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Помпео: Іран напав на нафтові танкери, щоб підняти вартість нафти на світовому ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Іран здійснив напад на чотири танкера в водах ОАЕ, щоб викликати зростання вартості нафти на світовому ринку. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.

“Це було зроблено для того, щоб ціна нафти на світовому ринку виросла”, — сказав Помпео.

Нагадаємо, 12 травня МЗС ОАЕ повідомив, що чотири торгові судна стали об’єктами саботажу у виключній економічній зоні держави. Атаки зазнали танкери “Амджад” і “Аль-Марзука”, що належать саудівської компанії “Бахрі”, а також танкер під норвезьким прапором Andrea Victory і зареєстрований в еміратах танкер A. Michel. 24 травня Пентагон оголосив, що має інформацію про те, що Іран причетний до атак на танкери. Іран це заперечує.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радник з нацбезпеки президента США Болтон відвідає ОАЕ для переговорів по Ірану

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