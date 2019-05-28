Радник з нацбезпеки президента США Болтон відвідає ОАЕ для переговорів по Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Радник з національної безпеки президента США на цьому тижні відправиться в Об'єднані Арабські Емірати для переговорів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Візит Болтона проходить на тлі спроб Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії і США ізолювати Іран, і збігається з порядком денним багатьох зустрічей, запланованими в Саудівській Аравії.
Напруга в регіоні зросла після введення адміністрацією Білого дому санкції проти Ірану після одностороннього виходу США з багатосторонньої ядерної угоди від 2015 року, підписаного з Ісламською республікою з країнами Заходу.
Регіональні саміти заплановані на четвер і п'ятницю в Мецці, оскільки Ер-Ріяд прагне до подальшої ізоляції свого регіонального суперника Тегерана.
Нагадаємо, США вважають, що Іран хоче вести з ними переговори, і якщо Тегеран висловить відповідну готовність, Вашингтон позитивно відреагує на таку пропозицію. Про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп перед початком переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо.