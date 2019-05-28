Советник по нацбезопасности президента США Болтон посетит ОАЭ для переговоров по Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Советник по национальной безопасности президента США на этой неделе отправится в Объединенные Арабские Эмираты для переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Визит Болтона проходит на фоне попыток Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и США изолировать Иран, и совпадает с повесткой дня многих встреч, запланированными в Саудовской Аравии.
Напряжение в регионе возросло после введения администрацией Белого дома санкции против Ирана после одностороннего выхода США из многостороннего ядерного соглашения от 2015 года, подписанного с Исламской республикой со странами Запада.
Региональные саммиты запланированы на четверг и пятницу в Мекке, поскольку Эр-Рияд стремится к дальнейшей изоляции своего регионального соперника Тегерана.
Напомним, США считают, что Иран хочет вести с ними переговоры, и если Тегеран выскажет соответствующую готовность, Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.