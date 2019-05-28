Советник по нацбезопасности президента США Болтон посетит ОАЭ для переговоров по Ирану

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 26689 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 48161 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 65681 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 80312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120866 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111061 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137369 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144575 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130106 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130173 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Советник по нацбезопасности президента США Болтон посетит ОАЭ для переговоров по Ирану

Советник по нацбезопасности президента США Болтон посетит ОАЭ для переговоров по Ирану

Киев  •  УНН

 • 7886 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Советник по национальной безопасности президента США на этой неделе отправится в Объединенные Арабские Эмираты для переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Визит Болтона проходит на фоне попыток Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и США изолировать Иран, и совпадает с повесткой дня многих встреч, запланированными в Саудовской Аравии.

Напряжение в регионе возросло после введения администрацией Белого дома санкции против Ирана после одностороннего выхода США из многостороннего ядерного соглашения от 2015 года, подписанного с Исламской республикой со странами Запада.

Региональные саммиты запланированы на четверг и пятницу в Мекке, поскольку Эр-Рияд стремится к дальнейшей изоляции своего регионального соперника Тегерана.

Напомним, США считают, что Иран хочет вести с ними переговоры, и если Тегеран выскажет соответствующую готовность, Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

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