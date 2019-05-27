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США готові вести переговори з Іраном, якщо до них готові і в Тегерані - Трамп

США готові вести переговори з Іраном, якщо до них готові і в Тегерані - Трамп

Київ • УНН

 • 8823 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. США вважають, що Іран хоче вести з ними переговори, і якщо Тегеран висловить відповідну готовність, Вашингтон позитивно відреагує на таку пропозицію. Про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп перед початком переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо, передає УНН.

“Я вірю, що Іран хоче вести переговори з нами. Якщо Іран хоче з нами вести переговори, ми теж хотіли б їх провести. Подивимося, що вийде, ніхто не хоче, щоб відбувалися жахливі речі”, — сказав він.

Трамп також заявив, що з інтересом ставиться до ідеї Абе найближчим часом відвідати Іран з метою пом’якшення напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

“Лідери Японії та Ірану, як мені відомо, знаходяться в хороших відносинах”, — сказав Трамп, підтвердивши, що Абе розповів йому про підготовку візиту в Тегеран. “Подивимося, що з цього вийде”, — додав президент США.

Раніше УНН повідомляв, що Трамп підтримав ідею візиту Абе в Тегеран і висловив побажання, щоб він відбувся скоріше. За даними джерел, японський прем’єр повідомив про свій план президенту США в неділю під час спільної гри в гольф і неформальної вечері в Токіо. В даний час Трамп знаходиться в Японії з державним візитом.

Як повідомляв 20 травня телеканал Al Jazeera, президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Сполучені Штати не менше десяти разів пропонували його країні почати переговорний процес. Однак, на його переконання, “сьогоднішні умови не підходять для початку діалогу”. За словами Роухані, Іран “зараз живе в стані економічної війни, і умови вимагають опору чиниться тиску”. Він заявив, що Іран не піде на переговори з США, які будуть нав’язуватися йому силою.

Нагадаємо, 5 травня помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив, що США в якості сигналу владі Ірану направлять ударну групу ВМС на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичну групу бомбардувальників в зону оперативної відповідальності Центрального командування ВС США, в яку входять перш за все Близький Схід і Центральна Азія. У Вашингтоні підкреслили, що не прагнуть до конфлікту з Іраном, але готові захищати сили і інтереси США в регіоні.

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