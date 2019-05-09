Авіаносець США для стримування Ірану пройшов через Суецький канал
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Американський авіаносець USS Abraham Lincoln, відправлений адміністрацією президента США Дональда Трампа на Близький Схід як попередження Ірану, пройшов в четвер через Суецький канал. Про це з посиланням на Адміністрацію Суецького каналу повідомляє Reuters, передає УНН.
Розгортання ударної групи авіаносців покликане показати, що Сполучені Штати дадуть відповідь "непохитної сили" на будь-який напад, заявив у неділю радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.
Іран відхилив оголошення про відправку авіаносця США як "старі новини, перероблені для психологічної війни".
ABC News у понеділок, посилаючись на американських чиновників, повідомило, що розгортання є відповіддю на "явні ознаки" того, що Іран та іранські ставленики "планували напад на сили США в регіоні".
Нагадаємо, посол США вказав Росії на американські авіаносці в Середземному морі.