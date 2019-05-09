Авианосец США для сдерживания Ирана прошел через Суэцкий канал

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 57549 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 85707 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100305 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102350 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125628 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138261 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130190 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130239 просмотра

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Авианосец США для сдерживания Ирана прошел через Суэцкий канал

Авианосец США для сдерживания Ирана прошел через Суэцкий канал

Киев  •  УНН

 • 10777 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Американский авианосец USS Abraham Lincoln, отправленный администрацией президента США Дональда Трампа на Ближний Восток как предупреждение Ирану, прошел в четверг через Суэцкий канал. Об этом со ссылкой на Администрацию Суэцкого канала сообщает Reuters, передает УНН.

Развертывание ударной группы авианосцев призвано показать, что Соединенные Штаты ответят "непреклонной силой" на любое нападение, заявил в воскресенье советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Иран отбросил объявления об отправке авианосца США как "старые новости, переработанные для психологической войны".

ABC News в понедельник, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что развертывание является ответом на "явные признаки" того, что Иран и иранские ставленники "планировали нападение на силы США в регионе".

Напомним, посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море.

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