Авианосец США для сдерживания Ирана прошел через Суэцкий канал
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Американский авианосец USS Abraham Lincoln, отправленный администрацией президента США Дональда Трампа на Ближний Восток как предупреждение Ирану, прошел в четверг через Суэцкий канал. Об этом со ссылкой на Администрацию Суэцкого канала сообщает Reuters, передает УНН.
Развертывание ударной группы авианосцев призвано показать, что Соединенные Штаты ответят "непреклонной силой" на любое нападение, заявил в воскресенье советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Иран отбросил объявления об отправке авианосца США как "старые новости, переработанные для психологической войны".
ABC News в понедельник, ссылаясь на американских чиновников, сообщило, что развертывание является ответом на "явные признаки" того, что Иран и иранские ставленники "планировали нападение на силы США в регионе".
Напомним, посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море.