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Трамп схвалив намір японського прем'єра відвідати Іран з посередницькою місією

Трамп схвалив намір японського прем'єра відвідати Іран з посередницькою місією

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на намір прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе відвідати в червні Іран з посередницькою місією в цілях нормалізації відносин між Вашингтоном і Тегераном. Про це повідомила в понеділок газета Yomiuri з посиланням на урядові джерела, передає УНН.

За їхніми даними, Абе повідомив про свій план Трампа в неділю під час спільної гри в гольф і неформальної вечері в Токіо.

Наразі президент США перебуває в Японії з державним візитом.

За даними джерел газети, Трамп підтримав ідею візиту японського прем’єра в Тегеран і висловив побажання, щоб він відбувся скоріше.

Раніше, за даними інформаційного агентства Kyodo, питання про поїздку Абе в Іран обговорювалося в ході його бесіди в Токіо з помічником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джоном Болтоном, що відбулася в п’ятницю.

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Перед цим 16 травня Абе провів в Токіо переговори з главою іранського МЗС Мохаммад Джафаром Заріфі. Японський прем’єр, зазначає в зв’язку з цим Kyodo, має намір використовувати для можливої ​​посередницької місії свої хороші відносини як з Вашингтоном, так і з Тегераном.

За даними агентства, візит Абе в Іран може відбутися 12-14 червня 2019 року. У попередній раз глава уряду Японії відвідував Іран в 1978 році.

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