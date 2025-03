Трамп та його радник з питань нацбезпеки США Болтон розійшлися в оцінці загрози з боку КНДР

Напередодні Болтон сказав журналістам, що нещодавнє випробування Північною Кореєю балістичної ракети малого радіусу дії порушили резолюцію ООН. Це перша заява офіційної особи США про порушення Пхеньяном резолюції ООН.

У своєму Твіттері у неділю президент Трамп, який нині перебуває у Токіо, написав:

“Північна Корея запустила якусь невелику ракету, що занепокоїло деяких моїх людей та інших, але не мене. Я маю впевненість, що Кім виконає свою обіцянку, яку дав мені...”

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 травня 2019 р.

Деякі ж аналітики стверджують, що така поведінка Пхеньяна дійсно викликає занепокоєння.

“Цілком очевидно, що запуск ракети порушив санкції ООН, незалежно від радіусу її дії. Реальність в тому, що американські війська і цивільний персонал в Південній Кореї і Японії вже знаходяться в радіусі дії північнокорейських ракет, тому допущення запуску ракет малої або середньої дальності ставить США під загрозу, не кажучи вже про наших союзників — Японію та Південну Корею”, — заявив кореспонденту “Голосу Америки” вашингтонський консультант з питань безпеки і колишній глава відділу у справах Японії в Держдепартаменті США Кевін Маєр.

У минулому Трамп і Кім провели дві зустрічі — в Сінгапурі і Ханої. Жодна з них не призвела до значних проривів, хоча зустрічі розглядалися як зменшення напруженості між двома країнами.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував занепокоєння з приводу військових навчань, які проводила КНДР.