Трамп и его советник по вопросам нацбезопасности США Болтон разошлись в оценке угрозы со стороны КНДР

Накануне Болтон сказал журналистам, что недавнее испытание Северной Кореей баллистической ракеты малого радиуса действия нарушили резолюцию ООН. Это первое заявление официального лица США о нарушении Пхеньяном резолюции ООН.

В своем Твиттере в воскресенье президент Трамп, который в настоящее время находится в Токио, написал:

“Северная Корея запустила какую-то небольшую ракету, что обеспокоило некоторых моих людей и других, но не меня. Я имею уверенность, что Ким выполнит свое обещание, данное мне...”

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019

Некоторые же аналитики утверждают, что такое поведение Пхеньяна действительно вызывает беспокойство.

“Совершенно очевидно, что запуск ракеты нарушил санкции ООН, независимо от радиуса ее действия. Реальность в том, что американские войска и гражданский персонал в Южной Корее и Японии уже находятся в радиусе действия северокорейских ракет, поэтому допущение запуска ракет малой или средней дальности ставит США под угрозу, не говоря уже о наших союзниках — Японии и Южной Кореи”, — заявил корреспонденту “Голоса Америки” вашингтонский консультант по вопросам безопасности и бывший глава отдела по делам Японии в Госдепартаменте США Кевин Майер.

В прошлом Трамп и Ким провели две встречи — в Сингапуре и Ханое. Ни одна из них не привела к значительным прорывам, хотя встречи рассматривались как уменьшение напряженности между двумя странами.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР.