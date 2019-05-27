Трамп одобрил намерение японского премьера посетить Иран с посреднической миссией

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на намерение премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить в июне Иран с посреднической миссией в целях нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.