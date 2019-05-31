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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 3148 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113507 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108988 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136248 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144023 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Помпео: Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке

Помпео: Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке

Киев  •  УНН

 • 11889 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран осуществил нападение на четыре танкера в водах ОАЭ, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

“Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла”, — сказал Помпео.

Напомним, 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры “Амджад” и “Аль-Марзука”, принадлежащих саудовской компании “Бахри”, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрирован в эмиратах танкер A. Michel. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отрицает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник по нацбезопасности президента США Болтон посетит ОАЭ для переговоров по Ирану

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