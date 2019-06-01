Болтон: США не собираются мириться с угрозами Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете The Telegraph заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает УНН.
“Президент (Дональд Трамп) дал понять, что мы готовы вести переговоры по ядерному вопросу. Но мы не собираемся мириться с иранскими угрозами по ограничению доступа в Ормузский пролив, — сказал он. — Мы сделали военные шаги не потому, что хотим конфликта, а чтобы избежать его. Мы хотим создать структуры сдерживания, которые убедят Иран в том, что этот курс будет для него опасным. Было бы очень глупо со стороны Ирана сомневаться в нашей решимости”.
“Все говорили, что санкции не сработают, но мы продемонстрировали, что можем сделать это самостоятельно. Смена режима не является политическим курсом президента. Мы хотим договориться о новой сделке. Санкции работают. Иранская экономика близка к краху”, — добавил Болтон.
“Мы не хотим войны с Ираном. Но если вы посмотрите сегодня на центральную причину проблемы на Ближнем Востоке, то ей будет Иран”, — утверждал он.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Майкл Помпео заявил , что Иран осуществил нападение на четыре танкера в водах ОАЭ, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.