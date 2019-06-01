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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 9970 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32166 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52529 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114269 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109272 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136394 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130004 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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США пытаются предотвратить появление у Ирана ядерного оружия - Трамп

США пытаются предотвратить появление у Ирана ядерного оружия - Трамп

Киев  •  УНН

 • 7808 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Соединенные Штаты стремятся не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Sun, пишет УНН.

“Я пытаюсь сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Очень просто. Ядерное оружие — это самая большая проблема в мире, и мы не можем допустить его распространения. Мы просто не можем этого позволить”, — сказал он.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности, добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения двух условий соглашения — о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете The Telegraph заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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