США пытаются предотвратить появление у Ирана ядерного оружия - Трамп

“Я пытаюсь сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Очень просто. Ядерное оружие — это самая большая проблема в мире, и мы не можем допустить его распространения. Мы просто не можем этого позволить”, — сказал он.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности, добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения двух условий соглашения — о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете The Telegraph заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.