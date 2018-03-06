82% американців вважають, що ядерна зброя КНДР становить загрозу інтересам США - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Переважна більшість американців — 82% — вважають, що розробка Пхеньяном ядерної зброї представляє “загрозу життєвим інтересам США” в даний час і на найближчі 10 років. Це показали оприлюднені в понеділок результати загальнонаціонального опитування громадської думки, проведеного соціологічною службою Gallup, інформує УНН.
У розряд головних загроз громадяни США також включили кібертероризм, зокрема “використання комп’ютерних мереж для того, щоб посіяти хаос і страх у суспільстві”, — 81% респондентів, міжнародний тероризм — 75%, “велике число емігрантів, які перебираються в США”, — 39%.
Зростаючу економічну міць Китаю в якості “загрози життєвим інтересам США” розглядають 40% респондентів, в той час як 45% вважають, що це — “істотна загроза”, але не “головна”.
До категорії “істотної загрози” 48% учасників опитування віднесли і “конфлікт між Ізраїлем і палестинцями”. На думку 36% респондентів, даний конфлікт загрожує “життєвим інтересам США”.
У дослідженні, проведеному 1-10 лютого, взяли участь понад 1 тис. американців. Похибка не перевищує 4%.
Нагадаємо, лише 35% американців схвалюють діяльність Дональда Трампа на посаді президента США. Про це свідчать опубліковані в неділю результати нового соціологічного опитування, проведеного телеканалом CNN.