82% американцев считают, что ядерное оружие КНДР представляет угрозу интересам США - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Подавляющее большинство американцев — 82% — считают, что разработка Пхеньяном ядерного оружия представляет “угрозу жизненным интересам США” в настоящее время и на ближайшие 10 лет. Это показали обнародованные в понедельник результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup, передает УНН.
В разряд главных угроз граждане США также включили кибертерроризм, в частности “использование компьютерных сетей для того, чтобы посеять хаос и страх в обществе”, — 81% респондентов, международный терроризм — 75%, “большое число эмигрантов, перебираются в США” — 39%.
Растущую экономическую мощь Китая в качестве “угрозы жизненным интересам США” рассматривают 40% респондентов, в то время как 45% считают, что это — “существенная угроза”, но не “главная”.
К категории “существенной угрозы” 48% участников опроса отнесли и “конфликт между Израилем и палестинцами”. По мнению 36% респондентов, данный конфликт грозит “жизненным интересам США”.
В исследовании, проведенном 1-10 февраля, приняли участие более 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 4%.
Напомним, только 35% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN.