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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51913 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62530 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65681 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104114 просмотра

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82% американцев считают, что ядерное оружие КНДР представляет угрозу интересам США - опрос

82% американцев считают, что ядерное оружие КНДР представляет угрозу интересам США - опрос

Киев  •  УНН

 • 8640 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Подавляющее большинство американцев — 82% — считают, что разработка Пхеньяном ядерного оружия представляет “угрозу жизненным интересам США” в настоящее время и на ближайшие 10 лет. Это показали обнародованные в понедельник результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup, передает УНН.

В разряд главных угроз граждане США также включили кибертерроризм, в частности “использование компьютерных сетей для того, чтобы посеять хаос и страх в обществе”, — 81% респондентов, международный терроризм — 75%, “большое число эмигрантов, перебираются в США” — 39%.

Растущую экономическую мощь Китая в качестве “угрозы жизненным интересам США” рассматривают 40% респондентов, в то время как 45% считают, что это — “существенная угроза”, но не “главная”.

К категории “существенной угрозы” 48% участников опроса отнесли и “конфликт между Израилем и палестинцами”. По мнению 36% респондентов, данный конфликт грозит “жизненным интересам США”.

В исследовании, проведенном 1-10 февраля, приняли участие более 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 4%.

Напомним, только 35% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN.

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