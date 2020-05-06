Количество умерших от COVID-19 в Великобритании перевалило за 30 тысяч

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Великобритании количество смертей от коронавирусной инфекции перевалило за отметку в 30 тысяч. Это первая страна в Европе (и вторая в мире после США), где от COVID-19 умерли более чем 30 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).