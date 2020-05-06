Количество умерших от COVID-19 в Великобритании перевалило за 30 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Великобритании количество смертей от коронавирусной инфекции перевалило за отметку в 30 тысяч. Это первая страна в Европе (и вторая в мире после США), где от COVID-19 умерли более чем 30 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Так, за сутки заразились более шесть тысяч человек, а умерло — 649 человек.
Общее количество инфицированных с начала эпидемии в Великобритании составляет более 202 тысяч, умерших — 30 150.
В последние дни власти Британии пытаются наращивать количество проведенных тестов на коронавирус. Правительство премьер-министра страны Бориса Джонсона планирует делать минимум по 100 тыс. тестов в сутки, однако пока этого сделать не удается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон: у врачей был особый план действий на случай моей смерти из-за COVID-19
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.